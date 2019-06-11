Edirne'de 4 göçmen trenden atlayarak kaçtı
Edirne'de 4 göçmen trenden atlayarak kaçtıEDİRNE Tren Garı'nda, 42 göçmen yakalanırken, 4 göçmen ise haraket halindeki trenden atlayarak kaçtı.
Edirne'de 4 göçmen trenden atlayarak kaçtı
EDİRNE Tren Garı'nda, 42 göçmen yakalanırken, 4 göçmen ise haraket halindeki trenden atlayarak kaçtı.
Edirne Tren Garı'nda, polis; Cezayir; Tunus ve Filistinli 42 kaçak göçmeni yakaladı. Polis, haraket halindeki trenden atlayarak tel örgüleri aşıp kaçan 4 kişinin daha olduğu bilgisini aldı. Ekipler, kaçak göçmenleri bulmak için bölgede arama çalışması başlattı. Gözaltına alınan 42 göçmenin yapılan kontrollerinde pasaport ve diğer evraklarının tam olduğu belirlenirken, haklarındaki soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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