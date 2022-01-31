Edirne'de 4 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de 4 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de 4 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Güvenlik Güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.D, M.T, E.P ve M.Ö'yü yakaladı.

Kimlik kontrolünde, 4 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title