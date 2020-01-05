Edirne'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

05.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:04
Edirne'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.


Bosnaköy'deki denetimlerde Afganistan, Pakistan, Suriye, Irak ve Cezayir uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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