Edirne'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Bosnaköy'deki denetimlerde Afganistan, Pakistan, Suriye, Irak ve Cezayir uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.