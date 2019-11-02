Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Havsa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, ilçeye bağlı Köseömer köyü yakınlarında 2 aracı durdurdu.
Panelvan tipi araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 38 düzensiz göçmen ile Pakistan ve Bangladeş uyruklu 2 organizatör yakalandı. Diğer araçtan inip kaçmaya çalışan 4 organizatör de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.