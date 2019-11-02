Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

02.11.2019 10:58

Edirne'nin Havsa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, ilçeye bağlı Köseömer köyü yakınlarında 2 aracı durdurdu.

Panelvan tipi araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 38 düzensiz göçmen ile Pakistan ve Bangladeş uyruklu 2 organizatör yakalandı. Diğer araçtan inip kaçmaya çalışan 4 organizatör de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA