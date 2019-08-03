Edirne'de 37 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan 37 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan 37 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Boztepe mevkiinin güney batısında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, durdurdukları lastik botta Afganistan ve İran uyruklu 6'sı çocuk, 5'i kadın, toplam 37 kaçak göçmen yakaladı.
Kıyıya getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Boztepe mevkiinin güney batısında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, durdurdukları lastik botta Afganistan ve İran uyruklu 6'sı çocuk, 5'i kadın, toplam 37 kaçak göçmen yakaladı.
Kıyıya getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
Şahan Gökbakar, Kaz Dağları civarındaki projeye ateş püskürdü: Herkesi kanser edip defolup gidecekler
Son Dakika Güncel Haberleri