Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

02.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 02.02.2020 10:58
Edirne'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 54'üncü Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.


Merkeze bağlı Bosnaköy'deki denetimlerde Cezayir ve Fas uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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