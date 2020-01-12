Edirne'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

12.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:18
Edirne'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 54'üncü Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Meriç ilçesi ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Irak, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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