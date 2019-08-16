Edirne'de 315 düzensiz göçmen yakalandı

16.08.2019 16:41

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 315 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Havsa, Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Filistin, Afganistan, Fas, Mısır, Pakistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu 315 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA