Edirne'de 30 kaçak cep telefonu ele geçirildi
15.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:14
Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta 30 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta 30 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 30 kaçak cep telefonu, 30 telefon kılıfı ve 10 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.N.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar