Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 30 düzensiz göçmen yakalandı.

13.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:36
Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 4'üncü Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Enez ilçesinin Çataltepe Mahallesi'nde yapılan denetimlerde Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Irak uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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