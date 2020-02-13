Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Enez ilçesinin Çataltepe Mahallesi'nde yapılan denetimlerde Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Irak uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.