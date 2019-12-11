Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Enez açıklarında hareketlilik tespit etti.
Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botta, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.