Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

11.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:40
Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

ekipleri, Enez açıklarında hareketlilik tespit etti.

Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botta, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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