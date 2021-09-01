Edirne'de "3. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri Konferansı" başladı

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "3. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri Konferansı" çevrim içi ve sınırlı katılımla başladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "3. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri Konferansı" çevrim içi ve sınırlı katılımla başladı.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta, katılımcıların büyük çoğunluğu sunumlarını çevrim içi gerçekleştirecek.

Konferans Başkanı ve TÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine, uluslararası katılımlı bir konferans gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konferansa tarım, biyoloji ve yaşam bilimleri alanında yetkin akademisyenlerin katıldığını belirten Kaya, "Bu yıl ki konferansımızı sınırlı katılımla çevrim içi yapıyoruz. Kongremize yoğun bir katılım var. 44 ülkeden 420 bildiri sunulacak. Bilim insanları yapmış oldukları çalışmalarını ve araştırmalarını bilim dünyasına sunuyorlar. Bilimde durmak yok, bilim üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Kaya, konferansın yerli bir yazılımla yapıldığını sözlerine ekledi.

Konferans, 3 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar