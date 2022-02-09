Edirne'de 3 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler
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Edirne'de 3 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de 3 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Güvenlik Güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.S, H.D, T.Ö'yü yakaladı.

Kimlik kontrolünde 3 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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