Edirne'de 3 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler
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Edirne'de 3 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de 3 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Güvenlik Güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan B.Ç, K.O. ve A.T'yi yakaladı.

Kimlik kontrolünde, 3 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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