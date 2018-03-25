Edirne'de 3,8 Şiddetinde Deprem

Edirne'nin Havsa ilçesinde 3,8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.01'de merkez üssü Edirne'nin Havsa ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin herhangi bir sıkıntıya yol açmadığını belirterek, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.