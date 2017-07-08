Edirne'de 29 Kaçak Yakalandı

İpsala'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 29 kaçak yakalandı.

Edirne'de 29 Kaçak Yakalandı

İpsala'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 29 kaçak yakalandı.

Kaynak: Dunya.com