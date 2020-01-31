Edirne'de 28 kaçak göçmen yakalandı
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Edirne'de 28 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'de polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan minibüs ve kamyonetteki 28 kaçak göçmen yakalandı, sürücüler gözaltına alındı.

31.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:09
Edirne'de 28 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'de ekiplerinin takibi sonucu durdurulan minibüs ve kamyonetteki 28 kaçak göçmen yakalandı, sürücüler gözaltına alındı. 

İl Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine takip ettikleri ticari kamyonetleri ilçesinde durdurdu. Yapılan kontrol sırasında ise bir minibüs 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin kovalaması sonrası durdurulan minibüs ile kamyonette yapılan aramalarda Pakistan, Afganistan, Suriye, Eritre ve Gürcistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı. Araçlardaki aramada şişme lastik botlar da bulundu. Gözaltına alınan araç sürücüleri, K.Ö., H.G. ve H.Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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