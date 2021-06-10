Edirne'de 279 litre kaçak içki ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi

Edirne'de 279 litre kaçak içkiyle çok sayıda sigara ve tütün malzemesi ele geçirildi.

Edirne'de 279 litre kaçak içkiyle çok sayıda sigara ve tütün malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde şüphelendikleri araçlarda arama yaptı.

Yapılan aramalarda 279 litre kaçak içkiyle çok sayıda sigara ve tütün malzemesi ele geçirildi

Şüpheliler, S.K, M.S.C, C.A, Ö.Y ve Z.J. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar