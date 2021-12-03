Edirne'de 260 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Edirne'de 260 litre kaçak içki ele geçirildi

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de 260 litre kaçak içki ele geçirildi

? Edirne'de şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta 260 litre kaçak içki ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - ? Edirne'de şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta 260 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesinde gerçekleştirdiği denetimde şüpheli Ö.Y'nin aracını durdurdu.

Araçta yapılan aramada 260 şişe bir litrelik kaçak içki bulundu.

Gözaltına alınan Ö.Y'nin işlemleri devam ediyor.

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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