Edirne'de 248 bin kaçak sigara filtresi ele geçirildi
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Edirne'de 248 bin kaçak sigara filtresi ele geçirildi

16.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:32
Edirne'de 248 bin kaçak sigara filtresi ele geçirildi

Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 248 bin kaçak sigara filtresi ele geçirildi.

Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 248 bin kaçak sigara filtresi ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 248 bin kaçak sigara filtresi ele geçirildi.

Gözaltına alına S.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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