Edirne'de 225 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 225 düzensiz göçmen yakalandı.



Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.



Meriç ilçesi ile merkeze bağlı Bosnaköy ve Yenikadın köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Suriye, Afganistan,Tunus ve Libya uyruklu 225 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA