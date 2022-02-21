Edirne'de 22 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Edirne'de 22 şişe kaçak içki ele geçirildi

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de 22 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 22 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 22 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri M.A'nın aracını durdurdu.

Yapılan aramada farklı marka ve gramajda 22 şişe gümrük kaçağı içki bulundu.

Şüpheli M.A'ya "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem uygulandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Edirne, Güncel, Haberler

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