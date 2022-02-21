Edirne'de 22 şişe kaçak içki ele geçirildi
AA, Gökhan Zobar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 22 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
EDİRNE (AA) - Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 22 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri M.A'nın aracını durdurdu.
Yapılan aramada farklı marka ve gramajda 22 şişe gümrük kaçağı içki bulundu.
Şüpheli M.A'ya "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem uygulandı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel