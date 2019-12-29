Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de durdurulan bir kamyonette 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de durdurulan bir kamyonette 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri şüphe üzerine takibe aldıkları D.A'nın kullandığı kamyoneti, İpsala ilçesi Turpçular köyü yakınlarında durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Bangladeş, Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.
Olayın ardından sürücü D.A, gözaltına alındı.