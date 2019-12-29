Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de durdurulan bir kamyonette 22 düzensiz göçmen yakalandı.

29.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:20
Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

'de durdurulan bir kamyonette 22 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, ekipleri şüphe üzerine takibe aldıkları D.A'nın kullandığı kamyoneti, ilçesi Turpçular köyü yakınlarında durdurdu.


Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Bangladeş, Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 kişi yakalandı.


Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

Olayın ardından sürücü D.A, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler