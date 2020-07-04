Edirne'de 208 bin kök Hint keneviri imha edildi Edirne'de 208 bin kök Hint keneviri imha edildi.

Edirne'de 208 bin kök Hint keneviri imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç ve Bosnaköy'de yaptıkları kontrollerde, 2 kişiye ait tarlada Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Bölgede yapılan incelemede 10 ile 200 santimetre boylarındaki 208 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde imha etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA