Edirne'de 206 düzensiz göçmen yakalandı

19.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:48

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 206 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.



İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Fas, Sudan, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Irak ve Cezayir uyruklu 206 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA