Edirne'de 200 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonda 200 şişe kaçak içki ve 16 bin makaron ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonda 200 şişe kaçak içki ve 16 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin iş yeri ve araçlarında arama yaptı.

Aramada 200 şişe kaçak içki, 16 bin makaron ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.Ç ve O.Ç ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar