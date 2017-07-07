Edirne'de 20 Çift, 07.07.2017'de Evlendi

EDİRNE'de nikahlarını unutulmaz ve özel olması için 07.07.2017 tarihini seçen 20 çift bugün evlendi.



Edirne'de nikah masasına oturmadan önce özel tarihlerin uğuruna inanan çiftler, 07.07.2017 günü nikah kıydırmak için Edirne Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na başvurdu. Bugün evlenmek isteyen 20 çiftin kendilerine başvurduklarını söyleyen Edirne Belediyesi Evlendirme Memuru Ahmet İşler, "Bugün de doğal olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nde olduğu gibi bir artış var. Ama biz yaz aylarındaki bu yoğunluklara alışığız. Yılda 1200 nikah kıyıyoruz" dedi.



Hüseyin Dalay ve Ezgi Naya çifti de bugün nikahlarını kıydırdı. Eşinin unutkan olması nedeniyle özel bir tarihi seçtiklerini belirten Ezgi Naya, "Bu tarihi seçmemizdeki asıl amaç şu. Müstakbel eşim tarihleri genelde unutur. Ben de bu nedenle özel bir tarih olsun istedim. Dolayısıyla çok özel ve güzel bir gün bizim için. İnşallah herşey güzel olur. Umarım herkes mutlu olur" dedi.



07.07.2017'nin uğur getirdiğine inanarak nikahlandıklarını belirten Samet Konuk ve Esra Tayaksi çifti de bugünün mutluluğunu paylaşan isimlerden oldu. Aynı zamanda bu tarihin eşinin doğum günü olduğunu söyleyen Samet Konuk, "Bugün 7.7.2017 özel bir tarih ama bizim için daha da özel çünkü müstakbel eşimin doğum günü. Doğal olarak daha da mutlu olabileceğimiz bir gün. O yüzden bu tarihi seçtik. Hayırlısıyla birlikte inşallah çok güzel senelere adım atacağız. Allah herkesi mesut etsin" diye konuştu.



Esra Tayaksi de nikahlanmak için özellikle bugünü beklediklerini söyleyerek, "Bizim için çok güzel bir tarih. Özellikle bugüne denk getirmeye çalıştık. Herşeyimiz bugünde. Herkese mutluluklar diliyorum" dedi.



- Edirne