Edirne'de "2. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri e-Konferansı" düzenlenecek
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Edirne'de "2. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri e-Konferansı" düzenlenecek

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde "2. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri e-Konferansı" düzenlenecek.

Edirne'de
26.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:18

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde "2. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri e-Konferansı" düzenlenecek.

TÜ Bitki Islahı Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sürdüğünü anımsattı.

Pek çok konferans ve sunumların, salgın nedeniyle on-line gerçekleştirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Kaya, "Trakya Üniversitesinde bir ilk gerçekleşecek. 55 ülkeden bilim adamlarının katılımıyla 1-3 Eylül tarihlerinde uluslararası e-konferans düzenlenecek. 500'e yakın bildiri ve 1100'den fazla yazar ile üniversitemizce düzenlenen bu konferans, ülkemizde ve salgın sürecinde belki de dünyanın en büyük on-line toplantılarından biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konferansa katılacak bilim adamlarını, salgın nedeniyle ağırlayamadıklarını belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Gönül isterdi, bilim adamlarını ülkemizde ve Edirne'mizde misafir edelim. Ancak dünyada yaşanan bu olağanüstü süreçte, maalesef gerek eğitim gerekse bu tür toplantılar mümkün mertebe az temasla, uzaktan iletişimle gerçekleşiyor. Konferansımıza Nepal'den Kolombiya'ya, Nijerya'dan Polonya'ya, Fas'tan Kazakistan'a, Endonezya'dan Amerika'ya kadar dünyanın farklı köşelerinden bilim adamları, internet üzerinden tarım ve yaşam bilimleri alanında hazırladıkları sunumlarını canlı olarak gerçekleştirecekler."

Prof. Dr. Kaya, tüm katılımcılar ve öğrencilerin, söz konusu sunumları on-line platformdan hem izleyip, dinleyerek hem de on-line sorular sorarak bilgi ve tecrübelerini arttıracaklarını kaydetti.

Konferansın, üniversitenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacağını belirten Kaya, "Bu kadar kişiyi bu sıkıntılı dönemde bir araya getirmenin ve çok yüksek katılımlı bu toplantının, üniversitemizce gerçekleştirecek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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