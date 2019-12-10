Edirne'de 2 ton 650 kilogram midye ele geçirildi
Haberler » Güncel » Edirne'de 2 ton 650 kilogram midye ele geçirildi - Haber

Edirne'de 2 ton 650 kilogram midye ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde toplanması ve satışı yasak 2 ton 650 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

10.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:42
Edirne'de 2 ton 650 kilogram midye ele geçirildi

'nin ilçesinde toplanması ve satışı yasak 2 ton 650 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.S. yönetimindeki aracı, 'de durdurdu.

Araçta toplanması ve satışı yasak 2 ton 650 kilogram kum midyesi bulundu.

Sürücüye bin 332 lira ceza uygulanırken, midyeler denize bırakılmak üzere Keşan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler