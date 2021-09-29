Edirne'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil önce yayalara sonra traktöre çarpmış - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil önce yayalara sonra traktöre çarpmış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Edirne'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil önce yayalara sonra traktöre çarpmış

Edirne'de 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı feci kazanın detayları ortaya çıktı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı feci kazanın detayları ortaya çıktı. Yapılan araştırmada, otomobilin önce yayalara sonra da traktörün römorkuna çarptığı belirlendi.

Kaza, Edirne-Uzunköprü ilçesi - Malkoç köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K. (59) idaresindeki 34 HVG 70 plakalı Fiat marka otomobil, Uzunköprü istikametinden Malkoç köyü istikametine ilerlerken yol kenarında duran Mehmet Kortal (59) ve Nihal Büyükbağçe'ye (67) çarptı. Kontrolden çıkan otomobil 2 kişiye çarptıktan sonra Ahmet Büyükbağçe kontrolündeki 22 DK 928 plakalı traktörün römorkuna çarparak şarampole uçtu.

Otomobildeki 2 kişi de yaralandı

Şarampole devrilen otomobilde yolcu olarak bulunan G.T. (56) ve araç sürücüsü E.K. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza bölgesine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri 2 yayanın hayatını kaybettiğini tespit ederken, otomobilde yaralı olarak bulunan G.T. ve E.K. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Mehmet Kortal ve Nihal Büyükbağçe'nin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna sevk edildi. - EDİRNE

Edirne'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil önce yayalara sonra traktöre çarpmış

Edirne'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil önce yayalara sonra traktöre çarpmış

Edirne'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil önce yayalara sonra traktöre çarpmış

Edirne'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil önce yayalara sonra traktöre çarpmış

Edirne'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil önce yayalara sonra traktöre çarpmış

Edirne'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil önce yayalara sonra traktöre çarpmış

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Soyduğu evin sahibini takip edip bir de otomobilini çaldı

Soyduğu evin sahibini takip edip bir de otomobilini çaldı

 Yaralılara yardıma koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi

Yaralılara yardıma koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi

 Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı

Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Bülent Ersoy Seda Sayan Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Bülent Uygun Abdullah Avcı Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil önce yayalara sonra traktöre çarpmış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 15:33:29. #1.12#