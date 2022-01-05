Edirne'de 2 eski üsteğmen, Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler
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Edirne'de 2 eski üsteğmen, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de 2 eski üsteğmen, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan 2 eski üsteğmen, gözaltına alındı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan 2 eski üsteğmen, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, merkeze bağlı Doyran köyündeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde; Yunanistan'a kaçmak isteyen, görevinden ihraç edilmiş üsteğmenler Y.K. ve M.H.K.'yi yakaladı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.


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Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

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