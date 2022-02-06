Edirne'de 2 bin 800 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, düzenlenen operasyonda 2 bin 800 makaron, 4 buçuk kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.D'nin işyerinde arama yaptı.

Aramada 2 bin 800 makaron, 4 buçuk kilo tütün ve sigara sarma ve 2 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli C.D'ye kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten ceza uygulandı.