Edirne'de 2 bin 800 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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Edirne'de 2 bin 800 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de 2 bin 800 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi

Edirne'de, düzenlenen operasyonda 2 bin 800 makaron, 4 buçuk kilo kaçak tütün ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, düzenlenen operasyonda 2 bin 800 makaron, 4 buçuk kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.D'nin işyerinde arama yaptı.

Aramada 2 bin 800 makaron, 4 buçuk kilo tütün ve sigara sarma ve 2 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli C.D'ye kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten ceza uygulandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Edirne, Tütün, Güncel, Haber

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