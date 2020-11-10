Edirne'de 2 bin 736 adet kaçak parfüm ele geçirildi
10.11.2020 17:33 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:36
Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan iki otomobilde 2 bin 736 adet kaçak parfüm bulundu.
Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan iki otomobilde 2 bin 736 adet kaçak parfüm bulundu.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoban gişelerinde şüphelendikleri iki otomobili durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, Romanya'ya götürüleceği tespit edilen 2 bin 736 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Kaçakçılıkla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar