Edirne'de 2 bin 736 adet kaçak parfüm ele geçirildi
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Edirne'de 2 bin 736 adet kaçak parfüm ele geçirildi

10.11.2020 17:33 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:36
Edirne'de 2 bin 736 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan iki otomobilde 2 bin 736 adet kaçak parfüm bulundu.

Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan iki otomobilde 2 bin 736 adet kaçak parfüm bulundu.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoban gişelerinde şüphelendikleri iki otomobili durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, Romanya'ya götürüleceği tespit edilen 2 bin 736 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Kaçakçılıkla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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