Edirne'de 190 bin 500 tütün sarma kağıdı ele geçirildi - Haberler
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Edirne'de 190 bin 500 tütün sarma kağıdı ele geçirildi

Edirne'de 190 bin 500 tütün sarma kağıdı ele geçirildi
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı 190 bin 500 tütün sarma kağıdı bulundu.

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı 190 bin 500 tütün sarma kağıdı bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine merkeze bağlı Sazlıdere köyünde H.Ş'nin kullandığı aracı durdurdu.

Aramada gümrük kaçağı 190 bin 500 tütün sarma kağıdı ve 6 litre içki ele geçirildi.

Şüpheli H.Ş. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Tütün, Güncel, Haber

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