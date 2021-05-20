Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında e-spor turnuvası düzenlendi

Edirne'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Pubg Mobile E-Spor Turnuvası" düzenlendi.

Edirne'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Pubg Mobile E-Spor Turnuvası" düzenlendi.

Türkiye E-Spor Federasyonu ile Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından salgın tedbirleri kapsamında online düzenlenen etkinliğe 111 takım katıldı.

Her takımı temsilen 2 oyuncunun katıldığı turnuvada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Türkiye E-Spor Federasyonu İl Temsilcisi Kerim Sarıbaşoğlu, AA muhabirine 19 Mayıs kutlamaları kapsamında e-spor branşında bir etkinlik yaptıklarını belirtti.

E-sporun giderek yaygınlaştığını ifade eden Sarıbaşoğlu, "Salgın nedeniyle online düzenlediğimiz 222 katılımcılı turnuvamız çok güzel geçti. Puanlama sistemi uluslararası Pubg Mobile sistemine göre düzenlendi. Katılımcılara teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar