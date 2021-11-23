Edirne'de 188 bin tıbbi ve aromatik bitki fidanı dikildi

LALAPAŞA, EDİRNE (Habermetre) - Edirne'de yeni kurulan Lalapaşa Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ormanı'nda 188 bin ıhlamur, lavanta, adaçayı, kekik ve biberiye fidanı toprakla buluşturuldu. Edirne Valiliği girişimleriyle kurulan Şehir Gönüllüleri Vakfı ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan orman yaklaşık 130 dekar büyüklüğünde. Edirne'de kurulan Lalapaşa Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ormanı'nda 188 bin fidan toprakla buluştu.

Hacıdanişment köyü yolu üzerindeki 130 dekarlık bozuk orman arazisinde oluşturulan orman, Edirne Valiliği girişimleriyle kurulan Şehir Gönüllüleri Vakfı ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile oluşturuldu.

Alandaki sise rağmen ıhlamur, lavanta, adaçayı, kekik ve biberiye fidanları dikime katılan gençlerce toprakla büyük bir şevkle buluşturuldu.

İl Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, orman oluşumunda coğrafi şartları dikkat ettiklerini belirtti. Bozuk orman arazilerini, kırsalda yaşayan vatandaşlara ek gelir sağlaması amacıyla gelir getirici ceviz ve badem türleriyle ağaçlandırdıklarını ifade eden Ceylan, "Son yıllarda tıbbi aromatik bahçeleri önem kazanmaya başladı. Tıpta ve gastronomide önemli yer tutuyor. Biz de Genel Müdürlüğümüzün talimatıyla 2 köyde tıbbi aromatik bitki bahçesi kurmayı planladık. Edirne'nin iklimine uygun 5 türü bu bahçemizde tercih ettik. " dedi. edirne tıbbi aromatik bitki orman

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