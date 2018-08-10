Edirne'de 181 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 181 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne'ye bağlı Bosnaköy ile İpsala ve Meriç ilçelerinde devriye görevi yaptı.

Denetimlerde Pakistan, Afganistan, Bangladeş ve Filistin uyruklu 181 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.