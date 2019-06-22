Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Edirne merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Pakistan, Afganistan ve Cezayir uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA