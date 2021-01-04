Edirne'de 18 bin 450 kutu kaçak ilaç ele geçirildi
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Edirne'de 18 bin 450 kutu kaçak ilaç ele geçirildi

04.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:55
Edirne'de 18 bin 450 kutu kaçak ilaç ele geçirildi

Edirne'de bir evde 18 bin 450 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

Edirne'de bir evde 18 bin 450 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmalarının ardından şüpheli C.A'nın evinde arama yaptı.

Aramada, farklı marka ve gramajlarda 18 bin 450 kutu gümrük kaçağı ilaç bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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