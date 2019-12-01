Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı.

01.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:58
Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

'de düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları S.T'nin kullandığı kamyoneti ilçesi Kuzucu mevkisinde durdurdu.


Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 17 kişi yakalandı.


Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi, sürücü S.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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