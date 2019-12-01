Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları S.T'nin kullandığı kamyoneti Havsa ilçesi Kuzucu mevkisinde durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 17 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi, sürücü S.T. gözaltına alındı.