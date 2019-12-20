Edirne'de 169 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 169 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 169 yabancı uyruklu yakalandı.

20.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:48
Edirne'de 169 düzensiz göçmen yakalandı

'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 169 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Uzunköprü, İpsala, Enez ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Bangladeş, Fas, Afganistan, Suriye ve Pakistan uyruklu 169 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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