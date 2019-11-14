Edirne'de 168 düzensiz göçmen yakalandı

14.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:58

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 168 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Keşan, İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Yemen, Libya, Afganistan, Mısır, Pakistan, Suriye, Filistin, Fas, Cezayir ve Somali uyruklu 168 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA