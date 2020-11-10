Edirne'de 16 şişe kaçak içki ve 30 elektronik sigara ele geçirildi
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Edirne'de 16 şişe kaçak içki ve 30 elektronik sigara ele geçirildi

10.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:48
Edirne'de 16 şişe kaçak içki ve 30 elektronik sigara ele geçirildi

Edirne'de iki otomobilde 16 şişe kaçak içki, 30 elektronik sigara ve elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi.

Edirne'de iki otomobilde 16 şişe kaçak içki, 30 elektronik sigara ve elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı uygulama noktasında şüphe üzerine iki otomobili durdurdu.

Aramalarda 16 şişe kaçak içki, 30 elektronik sigara ve elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler Ş.A, S.A ve R.T, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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