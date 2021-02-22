Edirne'de 154 şişe kaçak içki ele geçirildi
22.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:46
Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta 154 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta 154 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 154 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli S.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar