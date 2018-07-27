Edirne'de 149 Göçmen Yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 149 göçmen yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 149 göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne'nin Meriç ilçesinde denetim yaptı.
Denetimlerde Irak, İran, Afganistan, Filistin, Mısır, Somali ve Pakistan uyruklu 149 göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.