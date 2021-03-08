Edirne'de 138 paket kaçak sigara ve 5 litre kaçak içki ele geçirildi
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Edirne'de 138 paket kaçak sigara ve 5 litre kaçak içki ele geçirildi

08.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:45
Edirne'de 138 paket kaçak sigara ve 5 litre kaçak içki ele geçirildi

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta, 138 paket kaçak sigara ve 5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta, 138 paket kaçak sigara ve 5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin kontrollerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 138 paket kaçak sigara, 5 litre kaçak içki ve bir elektronik sigara ele geçirildi.

Göz altına alınan şüpheliler M.M, M.R, N.A, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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