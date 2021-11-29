Edirne'de 134 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Edirne'de 134 şişe kaçak içki ele geçirildi

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de 134 şişe kaçak içki ele geçirildi

? Edirne'de düzenlenen operasyonda 134 şişe kaçak içki ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - ? Edirne'de düzenlenen operasyonda 134 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Talatpaşa Mahallesi'nde şüphelilerin iş yerinde arama gerçekleştirdi.

İş yerinde yapılan aramada 134 şişe kaçak içkiye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler M.D ve S.Ç, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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