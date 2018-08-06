Edirne'de 132 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne'ye bağlı Bosnaköy, Orhaniye, Yenikadın köyleri ile İpsala, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.



Denetimlerde İran, Eritre, Irak, Pakistan, Afganistan, Filistin ve Cezayir uyruklu 132 düzensiz göçmen yakalandı.



Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.