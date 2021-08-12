Edirne'de 126 bin sigara sarma kağıdı ve 19 bin 200 sigara filtresi ele geçirildi
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Edirne'de 126 bin sigara sarma kağıdı ve 19 bin 200 sigara filtresi ele geçirildi

Edirne'de 126 bin sigara sarma kağıdı ve 19 bin 200 sigara filtresi ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 126 bin sigara sarma kağıdı ve 19 bin 200 sigara filtresi ele geçirildi.

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 126 bin sigara sarma kağıdı ve 19 bin 200 sigara filtresi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli B.D'nin aracını durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 126 bin sigara sarma kağıdı, 19 bin 200 sigara filtresi, 2 şişe kaçak içki ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.D, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Edirne'de 126 bin sigara sarma kağıdı ve 19 bin 200 sigara filtresi ele geçirildi - Haberler
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