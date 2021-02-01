Edirne'de 123 litre kaçak içki ele geçirildi
01.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:44
Edirne'de bir araçta 123 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edirne'de bir araçta 123 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında şüpheli E.E'nin aracını Havsa ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, farklı markalarda 123 litre kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar