Edirne'de 123 litre kaçak içki ele geçirildi
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Edirne'de 123 litre kaçak içki ele geçirildi

01.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:44
Edirne'de 123 litre kaçak içki ele geçirildi

Edirne'de bir araçta 123 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edirne'de bir araçta 123 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında şüpheli E.E'nin aracını Havsa ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, farklı markalarda 123 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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